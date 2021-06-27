Pakistan'ın saklı incisi "Kumrat Vadisi" doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Pakistan'ın Hayber Pahtunvha eyaletinde ülkenin "saklı incisi" olarak adlandırılan Kumrat Vadisi, doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunvha eyaletinde ülkenin "saklı incisi" olarak adlandırılan Kumrat Vadisi, doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayber Pahtunhva'nın Upper Dir bölgesinde bulunan Kumrat Vadisi'nin yüksek çam ağaçları, karla kaplı yüksek dağları, şelaleleri ve nehirleriyle adeta masalsı bir görünümü bulunuyor.

Kaynağını Hindu Kuş dağlarından alan 220 kilometre uzunluğundaki Panjkora Nehri, yemyeşil vadiye inanılmaz bir güzellik katıyor.

Himalaya sediriyle meşhur ormanlara sahip vadide birkaç noktada şelale de bulunuyor.

Ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunan vadiye gelenlerin bazıları ormanlık alana kurdukları çadırlarda bazıları ise otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Başkentten Kumrat Vadisi'ne ulaşmak 6-8 arasında sürüyor

Başkent İslamabad'a 370 kilometre uzaklıktaki "saklı incisi" olarak adlandırılan vadiye ulaşmak yolların virajlı ve bir kısmının bozuk olması sebebiyle 6-8 saat arasında sürüyor.

Yol güzergahındaki Çakdara'da 1897'de Malakand Kuşatması için bölgeye gelen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir süre kaldığı gözcü noktası da yer alıyor.

Kumrat Vadisi'ne en yakın yerleşim yeri 45 kilometre uzaklıktaki Thal kasabası. Bu kasaba vadiye ulaşmak için bir tür başlangıç noktası kabul ediliyor.

Turizme kazandırıldı

Yaz aylarında ortalama en yüksek sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü Hayber Pahtunhva eyaleti sakinleri, 3 bin 100 rakımlı bölgeyi sıcak havalardan kaçarak zaman geçirecekleri bir tür yayla olarak kullanıyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırına 150 kilometre uzaklıkta bulunan vadi, devletin yürüttüğü çalışmalar sonucu turizme kazandırılmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu