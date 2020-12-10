Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

10.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:28
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 429 bin 280'e yükseldi.

Son 24 saatte 56 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 603'e, iyileşenlerin sayısı 374 bin 301'e ulaştı.

Pakistan'da 27 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 33 artarak 598 bin 933'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 artışla 18 bin 336'ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 530 artışla 491 bin 975'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, bugün 2 bin 234 yeni vaka ile ülkedeki en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı gözlemlenirken, toplam vakalar 78 bin 499'a yükseldi. 1112 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 66 bin 236'ya, aktif vaka sayısı ise 11 bin 867'ye ulaştı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 396'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 968 artarak 173 bin 124'e, ölü sayısı 25 artışla 2 bin 525'e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 445 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 543 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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