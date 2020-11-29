Pakistan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı
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Pakistan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

29.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:42
Pakistan'dan

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Pakistan'ın daima Filistin halkının sağlam bir destekçisi olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Pakistan'ın daima Filistin halkının sağlam bir destekçisi olduğunu bildirdi.

Akram, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının desteklenmesinin ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının Pakistan'ın dış politikasının temel direklerinden olduğunu kaydetti.

Başbakan İmran Han liderliğinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise BM kararları ve Filistin halkının iradesine uygun adil bir çözüm bulunana kadar Pakistan'ın İsrail'i tanımayacağı belirtildi.

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Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının yanında durduğu ve Filistin'i desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, PTI, "Kashmir Civitas" adlı sivil toplum örgütünün bugüne özel hazırladığı bir şarkıyı da paylaştı.

Arapça ve Urduca seslendirilen "Asla ihanet etmeyeceğiz" isimli şarkının klibinde, İsrail askerleri tarafından şiddete maruz kalan Filistinlilere, Filistin halkının özgürlük mücadelelerine ve Keşmir halkının Hindistan askerlerine karşı direnişine dair görüntülere yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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