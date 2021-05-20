Pakistan'dan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a Filistin teşekkürü
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Pakistan'dan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a Filistin teşekkürü

Pakistan'dan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a Filistin teşekkürü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin'deki durumun tartışılması için BM Genel Kurulu'nu toplamadaki proaktif rolünden ötürü teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin'deki durumun tartışılması için BM Genel Kurulu'nu toplamadaki proaktif rolünden ötürü teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile New York'ta bir araya geldi.

Kureyşi, Filistin'deki durumun tartışılması için BM Genel Kurulu'nu toplamadaki proaktif rolünden ötürü Bozkır'a teşekkür ederek, söz konusu oturumun, BM'nin diğer organlarına ve özellikle uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesine yönelik temel sorumluluğunu yerine getirmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne güçlü bir mesaj göndermesini umduğunu belirtti.

Pakistan halkının, İsrail'in masum Filistinlilere ayrım gözetmeden orantısız güç kullanmasına öfkelendiğine dikkati çeken Kureyşi, Pakistan'ın derhal ateşkes çağrısı yaptığını vurguladı.

Kureyşi ayrıca, Keşmir'de kötüleşen insani durum ile ilgili Bozkır'a bilgi verirken, Güney Asya'da kalıcı barış için Cammu Keşmir meselesinin çözümü için de çağrıda bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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