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Pakistan'da çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı

AA / Hussain Ali - Haberler | Güncel

Aşı kuyruğundaki çocuklar Çocukların aşılanması Öğretmenlerle röportaj Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bölge sağlık müdürlüğünce kızamık ve kızamıkçığa karşı aşılama kampanyası başlatıldı.

Aşı kuyruğundaki çocuklar

Çocukların aşılanması

Öğretmenlerle röportaj Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bölge sağlık müdürlüğünce kızamık ve kızamıkçığa karşı aşılama kampanyası başlatıldı. 12 gün sürecek olan aşılama kampanyasıyla 9 ay ile 15 yaş arası 2 milyonun üzerinde çocuğun aşılanması hedefleniyor. Sağlık müdürlüğü 153 sabit ve 1,356 sosyal yardım ekibi olmak üzere toplam 1,509 personelden oluşan bir ekip ve bu ekiplere aşı konusunda yardımcı olmak üzere 103 sağlık görevlisi atadı.

Pakistan'da çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı

Pakistan'da çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı

Pakistan'da çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı

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AA / Hussain Ali - Son Dakika Haberleri

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