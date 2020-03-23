Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı - Haberler
Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, Pakistan Milli Günü hakkında bir mesaj yayınladı.

23.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:45
Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, Pakistan Milli Günü hakkında bir mesaj yayınladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı, 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, mesajında 1940 yılında bugün alt kıta Müslümanlarını birleştiren tarihi Lahor Çözümü'nün hayata geçirildiğini kaydederken, Müslümanların kendi iradeleriyle hayatlarını, dinlerini, geleneklerini, değerlerini ve kültürlerini yönlendirebildiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Müslümanların anavatan kurmak için benzersiz bir kararlılık gösterdiklerini belirtirken, Pakistan'ın kurulmasına önderlik eden Ulusun Kurucu Atası Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'a, Doğunun Büyük Şairi Dr. Allame Muhammed İkbal'e ve tüm liderlere saygılarını sunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, 7 aydır insanlık dışı bir muameleye ve iletişim yasağına maruz kalmış olan Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir halkı için desteklerini vurgularken, Pakistan halkının Cammu ve Keşmir halkıyla omuz omuza olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, kurucu atalar tarafından verilmiş olan vatanımı barış, ilerleme ve istikrar uygarlığı yapmak için onların izinden gitmeye devam edeceklerini bildirirken, elde ettikleri iktidarı ve uygarlık mirasını devam ettirmek için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI, DOKTOR, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı, mesajında korona virüs salgınına değinerek bu salgınla en önde mücadele eden doktor, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bu zor zamanları aşmak için Allah bize güç versin" dedi.

BAŞBAKAN İMRAN KHAN DA PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ HAKKINDA BİR MESAJ YAYINLADI

Başbakan Khan tarafından yayınlanan mesajda korona virüs salgınıyla mücadele vurgusu yapılarak, Pakistan ulusunun her türlü güçlüğe karşı gelmeye gücünün yeteceğini vurguladı. Başbakan, halkın paniğe kapılmamasını, salgına karşı tüm önlemleri bizzat izlediğini ifade etti. Başbakan, 23 Mart'ın alt kıta Müslümanlarının Hindu baskısından kurtuldukları, bağımsız bir Müslüman devlet kurdukları altın bir gün olduğunu vurgularken, kurucu ataların Hindu çoğunluk tarafından çiğnenen kültürel kimliklerini, dini özgürlüklerini yaşatabilmek için bu vatanı kurduklarını bildirdi. Başbakan, büyük şair Allame Muhammed İkbal ve Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'a şükranlarını sunduğunu ifade ederek, 231 gündür Hint işgali altında olan Cammu ve Keşmir halklarına tam destek verdiğini vurguladı.

Başbakan Khan, mesajının sonunda Allah'a Pakistan halkının ulusal hedeflerine ulaşması için ve bu zorlu süreçte başarılı olması için dua ettiğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül
Magazin Yalın Guido Senia Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Ünal Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Polis Wuhan İspanya
Şu an buradasınız: Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 18:48:20. #1.14#
title