Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board...

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board...
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board International) Tarafından Avrupa'da ve Türkiye'de Akredite Edilen İlk Programlar olduÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,...

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board International) Tarafından Avrupa'da ve Türkiye'de Akredite Edilen İlk Programlar oldu

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi. Fakültemiz bu başarıyla Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilke imza attı.

Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programları ile öncülük eden Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da programların eğitim kalitesinin ve standartlarının kabul edilmesi ve onaylanması amacı ile 2019 yılında akreditasyon süreci başlatılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, tüm değerlendirme kriterlerini başarı ile tamamlayarak uluslararası düzeyde de kalitesini tescil ettirdi.

AABI Hakkında:

AABI, havacılık alanında dünyada tek ve kar amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşudur. Aralarında Embry Riddle University, Purdue University ve University of North Dakota gibi tüm dünyada eğitim kalitesi ile öne çıkan bir çok havacılık okulunu da akredite eden AABI, Amerika Birleşik Devletlerinde Council for Higher Education Accreditation (CHEA), ülkemizde ise YÖKAK tarafından tanınmaktadır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:16:14. #1.15#

title