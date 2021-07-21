Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board...

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board International) Tarafından Avrupa'da ve Türkiye'de Akredite Edilen İlk Programlar olduÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,...

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, AABI (Aviation Accreditation Board International) Tarafından Avrupa'da ve Türkiye'de Akredite Edilen İlk Programlar oldu

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi. Fakültemiz bu başarıyla Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilke imza attı.

Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programları ile öncülük eden Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da programların eğitim kalitesinin ve standartlarının kabul edilmesi ve onaylanması amacı ile 2019 yılında akreditasyon süreci başlatılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, tüm değerlendirme kriterlerini başarı ile tamamlayarak uluslararası düzeyde de kalitesini tescil ettirdi.

AABI Hakkında:

AABI, havacılık alanında dünyada tek ve kar amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşudur. Aralarında Embry Riddle University, Purdue University ve University of North Dakota gibi tüm dünyada eğitim kalitesi ile öne çıkan bir çok havacılık okulunu da akredite eden AABI, Amerika Birleşik Devletlerinde Council for Higher Education Accreditation (CHEA), ülkemizde ise YÖKAK tarafından tanınmaktadır.

Kaynak: Habermetre