Özuslu: Doğayla uyumlu yaşamı merkeze koyuyoruz

Doğal taş sektörünün en önemli fuarları arasındaki Marble İzmir Fuarı heyecanı 6. Uluslararası Taş Kongresi ile başladı.

Doğal taş sektörünün en önemli fuarları arasındaki Marble İzmir Fuarı heyecanı 6. Uluslararası Taş Kongresi ile başladı. Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Bizler doğayı salt tüketim malzemesi olarak gören anlayışı reddediyoruz ve bu yüzden dünyaya bakışımızda doğayla uyumlu bir yaşamı merkeze koyuyoruz. Taşın barındırdığı kadim manaya hürmeti bir borç bilerek bu kaynakları birer yakut, elmas, zümrüt gibi işleyecek zanaatkarlar olmayı görev kabul ediyoruz" dedi.

Doğal taş sektörünün ilk ihracat kapısı Marble İzmir Fuarı, uzun bir aranın ardından ilk fiziksel fuar olarak kapılarını açıyor. Birbirinden değerli konu ve konukları ile fuarı zenginleştiren 6. Uluslararası Taş Kongresi'nin resmi açılış töreni İzmir Mimarlar Odası (Mimarlık Merkezi)'nda gerçekleşti. Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Cahit Karakullukçu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar, Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu konuşmaları ile gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise açılışa online olarak katıldı.

Özuslu: "Görev kabul ediyoruz"

Doğal taşın öneminin kongre ile vurgulanacağına değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İnsanlığı aşan tüm tarihsel zenginliğiyle birlikte bir fenomen olarak taş, dünyamızın bugünkü şekliyle yaşıttır belki de. Dolayısı ile barındırdığı anlam ve bizi biz yapan en temel materyallerden biri olarak taşı ele alıyor olmak inanılmaz bir heyecan vesilesi aynı zamanda. Taş, ağaç ve toprak ile birlikte medeniyetlerin harcını oluşturan üç ana unsurdan biridir. Bugün içinde yaşadığımız kentleri de var eden en temel malzemedir taş. Sonsuzluğun sembolü olarak düşünülmüş ve günümüz kentlerine de zaman zaman kimliğini kazandıran görünmeyen kahramanı olmuştur. Bizler doğayı salt tüketim malzemesi olarak gören anlayışı reddediyoruz ve bu yüzden dünyaya bakışımızda doğayla uyumlu bir yaşamı merkeze koyuyoruz. Taşın barındırdığı kadim manaya hürmeti bir borç bilerek bu kaynakları birer yakut, elmas, zümrüt gibi işleyecek zanaatkarlar olmayı görev kabul ediyoruz" dedi.

Alıcı: "Sektöre yeni bir nefes olacak"

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "2 yıl aradan sonra Marble İzmir Fuarı'nın kapılarını açacağız. Bu zor zamanda, biz İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sektörümüzün yanındayız. Bir fuarın başarısı, yalnızca ticari olarak değerlendirilmez. Fiziksel olarak bir araya gelmemizin en önemli nedenleri arasında sektör için düşünmek, çözüm üretmek ve onun geleceğini kurgulamak vardır. İZFAŞ olarak tam da bu noktada sektöre yönelik en önemli hizmetimiz buluşturmak oluyor. Bizler, tüm sektörlerin bilimsel bilgi ve uygulamalı içeriklerle çok daha ileriye taşınacağının bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda bilimsel ağırlıklı oturumlarla gerçekleşen kongre, bu yıl farklı disiplinlerin yer alması ile çeşitleniyor" dedi.

"Markalaşma çalışmalarına katkı sağlayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Bu fuar ve kongre eminim ki dünyada Türk madeninin önemine ve markalaşma çalışmalarına büyük katkı sağlayacak" dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Fuarımızda sektörümüzle 6 milyar dolara doğru gidiyoruz" diye konuştu. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler veren Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, "Dört gün boyunca birbirinden değerli konu başlıklarını tartışacağız. Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar, "Jeoloji bilgisini her alanda kullanmaya ihtiyacımız var" derken, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman, "Göbeklitepe gibi ezber bozan uygarlıklara ev sahipliği yapmış, üzerinde yaşayan kültürlerin mirası olarak müthiş birikimlerle harmanlanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte çalışma ve üretme potansiyeline, katkısına, tanıklık ediyorsunuz" şeklinde konuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Cahit Karakullukçu ise fuarın önemine vurgu yaptı.

"Kongre alın teri ile akıl terini bir araya getiriyor"

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kongre, doğal taş sektöründeki alın teri ile akıl terini bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı. T. C. İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın "Kongrenin ve fuarın ihracat rakamlarımıza büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, "Sektörün sorunları için çalışmaya ve çözüm üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, "Hepimizin istifade edebileceği bir iş birliği ortamı yakalamış oluruz. İşte bu ortam sayesinde ülkemizde ve sektörümüzde ihracatımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Kongreye rekor katılım

Geçen yıllarda bilimsel ağırlıklı oturumlarla gerçekleşen kongre, bu yıl farklı disiplinlerin yer alması ile çeşitleniyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Türkiye'den konuşmacıların yer aldığı kongreye; bilim insanlarının yanı sıra mimar, taş üreticisi, uygulamacı ve kullanıcılar da katılım gösteriyor. 12 oturum, 5 panel, 81 konuşmacı ve 29 moderatörden oluşan kongreye 300'ü aşkın kişi kayıt yaptırdı. Bilim insanları ile doğal taş sektörünün tüm temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kongrede, Türk doğal taşının işlenme sürecine ilişkin son teknolojiler değerlendirilecek. Kongre sürecinde 3D, VR deneyimler ve sanal gerçeklik sunumlarının gezilerle desteklenmesi ile katılımcılara binlerce yıllık teknikler, mimari uygulamalar ve günümüz üretim ortamları tanıtılacak.

Kaynak: Habermetre