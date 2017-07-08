Özür Dilemek İçin Gittiler 2 Kişiyi Yaraladılar... Petrol İstasyonunda Kavga Anı Kamerada

Özür dilemek için gittiler 2 kişiyi yaraladılar... Petrol istasyonunda kavga anı kamerada

Satırlı, sopalı, tabancalı, tüfekli kavgada yaşlı adamın oğlu ile olayla alakası olmayan çevredeki bir vatandaş yaralandı



ADANA - Adana'da ayağı minibüsün altında kalan yaşlı adamdan özür dilemek için hastaneye giden şahıslar, yaşlı adamın oğluyla tartıştı. Tartışma sonrasında emniyete giden şahıslar, karakol çıkışında birbirlerine girdi. Kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz günü Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Sadık Batarlar'ın ayağını minibüs ezdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adam, minibüs şoföründen şikayetçi olmak istedi. Bunun üzerine minibüsün şoförü Emre Kaynak ve durak başkanı Yalçın Buğdaycı özür dilemek için hastaneye giderek Batarlar'ı ziyaret etti. İddiaya göre, bu sırada yaşlı adamın oğlu Kadir Batarlar ile özür dilemeye gidenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ifade vermek için 5 Ocak Polis Merkezi'ne gitti. İfade verme işleminin ardından karakol dışında Emre Kaynak'ın iş arkadaşları Seyit Sulhan, Halil Durmuş, Ömer Ümran Durmuş, Yalçın Buğdaycı, Murat Kılıç, Cahit Kılıç, Ahmet Tiyisti, Emrah Yıldız ve Serhat Buğdaycı ile Kadir Batarlar arasında tekrardan tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Batarlar, otomobilinden satır alarak kalabalık gruba karşılık verdikten sonra yakınlarda bulunan benzin istasyonuna kaçtı. Kaçan Batarlar'ın peşinden giden istasyona giden grup, Batarlar'a sopa ve yangın tüpüyle saldırmaya başladı. Murat Kılıç isimli şahıs, Kadir Batarlar'ı tabancayla ateş ederek yaraladı. O sırada pompalı tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açan Ömer Ümran yoldan geçen Bayram Sürgen'i başından yaraladı. Yaşanan kavga nedeniyle istasyonun camları kırılırken, kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan Seyit Sulhan, Halil Durmuş, Ömer Ümran Durmuş, Yalçın Buğdaycı, Murat Kılıç, Cahit Kılıç, Emrah Yıldız ve Serhat Buğdaycı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.