Öztürk'ten bakan yardımcısına ziyaret

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı makamında ziyaret ederek Düzce ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Düzce'de aile ve sosyal hizmetleri geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Düzce'nin sorun ve sıkıntılarını en üst makamlara ulaştırmaya çalışan Öztürk, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Düzce'de kurum bünyesinde yapılan çalışmaları Bakan Yardımcısına aktaran Öztürk, Düzce'de yapmayı düşündükleri plan ve projeler ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

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