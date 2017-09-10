Öztürk; "'dalaman, AK Parti'yi Satanların Acısını Hala Yaşıyor"

Dalaman AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Ak Parti Milletvekili Nihat Öztürk "Dalaman, Ak Partiyi satanların acısını hala yaşıyor" dedi.



Dalaman Ak Parti 6'ncı olağan ilçe kongresine katılan Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, 2014 yerel seçimlerinden sonra oy vermediği halde, partiye yön verenlerin olduğunu belirttiği konuşmasında, "Kongreler partinin yenilenmesi, geleceğe umutla bakması için gerekli ve şart, Dalaman'da bunu yapıyoruz. Kongremiz inşallah Dalaman'a, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olur. Biz 2014 yılında burada 2 oyla seçim kaybettik. Herkes birbirine laf söyledi o gün, bugünde o tan tana devam ediyor. Dalaman'a belediye olarak hizmet ediyor olacaktık. Ama içimizdeki o birlik beraberliği tam tesis edemediğimiz için 2 oyla seçimi kaybettik. 2009'da seçimleri kaybettiğimizde yine aynı şeyi gördüm Dalaman'da herkes hain peşinde işin aslı şu biz bir birimize destek verdiğimiz zaman güçlüyüz" diye konuştu.



"Oy Vermeyenler Yön Verdi"



2014seçimlerinde herkesin bir birini suçladığını söyleyen Öztürk; "2009'da birilerine kızdı cezayı Ak Parti'ye kesti. 2009'da ve 2014'de Ak Parti'yi satanların acısını Dalaman hala yaşıyor. Biz yerel seçimlerde iktidara gelemediğimiz zaman hizmet edemiyoruz. Eksik hizmet ediyoruz. Memnun musunuz Dalaman Belediyesinden bakıyorum CHP'liler hakkında tek kelime edilmiyor. Anlaşmanız mı var CHP ile, Zeytinköy'de koca bir köy yandı. Köye 5 gün su vermeyen Muğla Büyükşehir Belediyesi hiç bir söz söylemiyor" dedi.



"Mercekle FETÖ arıyorlar"



Milletvekili Öztürk, "Bakıyorum mercekle FETÖ mensubu arıyorlar, ben hiçbir Ak Partili kardeşimden görmedim. 2014 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin, zaman gazetesine ilan verdiğini söylüyor musunuz? Ak Parti içinde siyasi ayak varmış, siyasi ayak işte orada var. Bizler içimizde vatan hainlerini barındırmayacağız" ifadelerini kullandı.



"Adam Resmen PKK'ya Sahip Çıkıyor"



CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasını eleştiren Öztürk; "Geçen gün CHP'li bir vekil silahlı İHA'ların orantısız güç kullandığını söyledi. Teröristleri öldürüyormuş, tabi ki teröristleri öldürecek ne yapacaktı. Başkalarının yaptığı gibi destek mi verseydi. Onların cenazelerine mi gitseydi. Bakıyorum herkes susuyor. Nerede bu Muğla'da Cumhuriyetin kalesiyiz diyenler. Nerede Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyenler. Niye çıkıp bir tanesi laf söyleyemiyor. Adam resmen PKK'ya sahip çıkıyor kardeşim" şeklinde konuştu.



"Gazeteciler Bunları Neden Yazmaz"



Muğlalı gazetecilerin CHP'li vekilin söyledikleri ile ilgili yazı yazmadıklarını savunan Öztürk, "bunları neden yazmıyorlar. Ak Partili yönetici, Nihat Öztürk bir şey söylese manşet atarlar. Bunu yazan bir tane gazeteci gördünüz mü? Ben görmedim. Vatan haini, vatan hainidir kardeşim, CHP'li de olsa, Ak Partili de olsa MHP'li de olsa vatan hainidir. O CHP'li vekilin yapmış olduğu açıklamada vatan hainlerini sevindirmiştir" diye sözlerini sürdürdü.



"Birlik ve Beraberliğimiz Önemli"



Dalaman'da Ak Parti'ye sahip çıkıldığını vurgulayan Öztürk şunları söyledi; "Sizlerin desteği, birlik ve beraberliğiniz bizim için önemli, kimse ufak hesaplar yapmasın. İnşallah bu kongre ile Dalaman'da güçleneceğiz. Ak Parti büyürse hepimiz büyürüz." - MUĞLA