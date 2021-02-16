Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında, nereli?

Malatya Milletvekili olan Öznur Çalık siyasetin gündeminde olan isimler arasında yer alıyor. Peki, Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında, nereli?

26. Dönem Malatya Milletvekilli olan Çalık Mayıs 2016 tarihi itibariyle AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İşte Malatya Milletvekili olan Öznur Çalık hakkında detaylar...

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

Öznur Çalık 1 Ocak 1965 tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Babasının adı Halit, annesinin adı Makbule'dir. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Sosyal Politikalar üzerine yaptı. Öznur Çalık Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekilidir.

Kariyeri

Mezun oluşunun ardından bir süre Serbest eczacılık yapan ve Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Çalık, Malatya Eğitim Vakfı İstişare Kurulu Üyeliği, Malatya Kadın Platformu Onursal Üyeliği ve İlaç ve Eczacılık Kurumu Kurucu Üyeliği yapmıştır. Sosyal konularda çeşitli çalışmalar yürüttü ve bu alanda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.

Siyasi kariyeri

Kuruluşundan itibaren AK Parti kadrolarında yer aldı. 2003 yılında partisinin ilk Olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili adayı olarak meclise girdi. Ardından 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında AK Parti Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine yürüttü. 2011, Kasım 2015 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya Milletvekili olarak meclise girdi. 26. Dönem Malatya Milletvekilli olan Çalık Mayıs 2016 tarihi itibarıyla AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Özel yaşamı

İyi derecede İngilizce bilen Çalık, evli ve 2 çocuk annesidir.