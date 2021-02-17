Özlem Kaymaz kimdir? Özlem Kaçmaz kaç yaşında ve nereli? Özlem Kaymaz oğlu ve kızı kimdir? Nager Sendromu nedir?

Hafta içi her gün 08:30'da yayınlanan ve Ebru Akel'in sunduğu Ebru Akel ile Kadın İsterse programına bugün Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara de Vries konuk oldu. Peki, Özlem Kaymaz kimdir? Özlem Kaçmaz kaç yaşında ve nereli? Özlem Kaymaz oğlu ve kızı kimdir? Nager Sendromu nedir?

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, bu sabah kızı 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Tara De Vries ile Ebru Akel'in sunduğu Ebru Akel ile Kadın İsterse programına konuk oldu. İzleyiciler, Özlem Kaymaz kimdir? Özlem Kaçmaz kaç yaşında ve nereli? Özlem Kaymaz oğlu ve kızı kimdir? Nager Sendromu nedir? sorularını merak etti.

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 47 yaşındadır. 14 yaşında İtalyan Lisesi'nde okuduğu dönemlerde Marie Claire dergisinin ilk Türkiye sayısına kapak kızı olan ilk Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken de 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında 1. oldu!

Özlem Kaymaz, ekranlarda Mustafa Sandal'ın ilk albümü olan Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer alarak tanındı. Bir süre modellik yapmasının ardından Hollandalı mühendis olan Watze de Vries ile evlendi ve Hollanda'ya yerleşti. 2012 yılında Türkiye'ye geri dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 6 Ekim 1998 yılında Amsterdam, Hollanda'da doğmuştur ve o da annesi gibi Türk mankendir. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olmuştur. Özlem Kaymaz'ın Hollandalı eski eşi Watze de Vries'ten olmuştur.

Özlem Kaymaz'ın oğlu ise Nager Sendromu hastalığına sahiptir.

NAGER SENDROMU NEDİR?

Nager sendromu, son derece az görülen, doğumdan gelen kalıtsal bir hastalıktır. Nager sendromlu olan bir hastada: az gelişmiş yanak ve çene bölgesi, alt kirpiklerin azlığı ya da yokluğu, böbrek, karın reflüsü, bükülmüş ayak parmakları, kısalmış yumuşak damak, ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak, dudak damak yarığı ihtimali, gelişmemiş el baş parmağı veya yokluğu, duyma kaybı, kısa önkol, dirseklerde hareket güçlüğü gibi semptomlar görülür. Bu hastaların genellikle üreme organlarıyla ilgili herhangi bir problemi yoktur. Genellikle nager sendromlular normal bir zekaya sahiptir.