ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA - Haberler
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ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta geçen pazartesi, öğle saatlerinde yayladaki evinden ayrılıp, geri dönmeyen ve 2 gün sonra Tokat'ta bulunan Özlem İrinsi'nin (24) şikayetiyle, birlikte yaşadığı Hüseyin ve babası Salih Gökdemir gözaltına alındı.

SİVAS'ta geçen pazartesi, öğle saatlerinde yayladaki evinden ayrılıp, geri dönmeyen ve 2 gün sonra Tokat'ta bulunan Özlem İrinsi'nin (24) şikayetiyle, birlikte yaşadığı Hüseyin ve babası Salih Gökdemir gözaltına alındı. İfadesinin ardından İrinsi, kadın sığınmaevine gönderildi. Şüpheliler Hüseyin ve Salih Gökdemir ise jandarma sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

İlk eşinden boşandıktan sonra, 1,5 yıl önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yağlıdere köyünde yaşayan Hüseyin Gökdemir ile imam nikahlı birliktelik yaşayan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi, 13 Eylül'de öğle saatlerinde yayladaki evinden ayrıldı. Çobanlık yapan Hüseyin Gökdemir iddiaya göre, eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Bölgede Jandarma ve AFAD ekiplerinin aramalarından sonuç çıkmadı. İrinsi, 2 günün ardından dün öğle saatlerinde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ortaya çıktı. Sulusaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İrinsi, sığınma talebinde bulundu. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen İrinsi, birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir ile babası Salih Gökdemir'in kendisine kötü muamelede bulunduklarını ve evden kovduklarını, kendi isteğiyle evden ayrılmadığını, bu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti. Yıldızeli Cumhuriyet Savcılığı, bu kişiler hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma ekipleri köyde Hüseyin ile Salih Gökdemir'i gözaltına alırken evlerinde de arama yaptı. Şüpheliler, daha sonra işlemleri için Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

ADLİYEYE GÜLÜMSEYEREK GİRDİ

Özlem İrinsi, jandarmadaki ifadesinin ardından Yıldızeli Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye gelen İrinsi'nin gülümsemesi dikkat çekti. Savcılıkta sığınma talebini yineleyen Özlem İrinsi, kendisine kötü muamelede bulunan şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. İrinsi savcılıktaki işlemleri sonrası kadın sığınmaevine gönderildi. İrinsi'nin ardından, jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hüseyin ve Salih Gökdemir, adliyeye sevk edildi. Baba ve oğulun adliyedeki işlemleri sürüyor.

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA

ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA
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Haber: ÖZLEM, KADIN SIĞINMAEVİNE GÖNDERİLDİ, BABA VE OĞLU SORGUDA - Haberler
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