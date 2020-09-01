Özlem Akarsu Çelik kimdir? Özlem Akarsu Çelik hayatı ve biyografisi!
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Özlem Akarsu Çelik kimdir? Özlem Akarsu Çelik hayatı ve biyografisi!

Medya dünyasının yakından tanıdığı Özlem Akarsu Çelik, gündem yaratan yazıları ve haberler ile öne çıkıyor. Peki, Özlem Akarsu Çelik kimdir? Özlem Akarsu Çelik hangi kanallarda çalıştı?

Özlem Akarsu Çelik kimdir? Özlem Akarsu Çelik hayatı ve biyografisi!
01.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:06

Gündem yaratan yazıları ve haberleri ile tanınan ve medya dünyasında bilinen Özlem Akarsu Çelik, hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Özlem Akarsu Çelik kimdir?

ÖZLEM AKARSU ÇELİK KİMDİR?

Deneyimli gazeteci,Özlem Akarsu Çelik, Ankara İletişim Fakültesi mezunudur.

Meslek yaşamına Sabah grubu sektör dergilerinde başlayan Akarsu Çelik, daha sonra BRT, Kanal 6, SkyTürk ve ATV'de ağırlıklı olarak Parlamento ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. ATV'de Ankara Haber Müdürlüğü görevini de yürüten Akarsu Çelik, oradan Akşam gazetesi köşe yazarlığına geçti. Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Gazeteduvar'da da yazılar yazan Çelik, basın dünyasının pek çok alanında faaliyetler yürütmüştür. Ayrıca, Olay TV, Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumdadır.

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