AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başkan Büyükkılıç ile Özhaseki'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile 15 ilçe belediye başkanı katıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, belediyecilik hizmetleriyle örnek ve öncü çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydederek, "İstişarede hayır vardır diyerek bir araya geldik. 16 ilçe belediyemizle el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, hizmet ve yatırımları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini, ilçelerle olan istişarelerinin devam edeceğini vurguladı.

Toplantı sonrasında Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile coğrafi tescili belgeli Özvatan çiçek balının tanıtıldığı stantları gezerek, burada bal üreticilerinden bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti

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Haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç Özvatan'ı ziyaret etti - Haberler
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