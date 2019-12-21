Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti

21.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:59

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde HDP'yi desteklenen kararı alan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, isim değişikliğine gitti.

2004 YILINDA İKİ BELEDİYE ALMIŞLARDI

22 Ocak 1996 yılında bir çok farklı sol fraksiyondan gelen hareketlerin birleşmesi ile kurulan ÖDP'nin Sosyalist Sol Parti ismiyle siyaset hayatına devam edecek. ÖDP, 2004 yerel seçimlerinde Artvin Hopa'yı ve Yozgat'ın Sorgun belediyelerini kazanmıştı. 2007 genel seçimin ise partide o dönem Genel Başkan olan Ufuk Uras tartışmaları yaşanmış, Uras bağımsız olarak Meclis'e girmişti.

5 KİŞİLİK BAŞKANLAR KURULU VAR

2016 yılında gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi'nde Eş Başkanlık değiştirilerek yerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu getirilmişti. Başkanlar Kurulu sözcüleri; Alper Taş, Önder İşleyen, Pelin Bektaş, Çiçek Çatalkaya ve Sema Yazan Özçetin olmuştu.