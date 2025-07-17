Lgs'de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla başlayan "usulsüzlük" iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı, yerine Ersin Karaman atandı. Özgür Türk neden görevden alındı, eski MEB Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk kimdir?

ÖZGÜR TÜRK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları üzerine 29 kişi hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bunun üzerine MEB'de üst düzey bir görevden alma yaşandı.

Yaklaşık beş yıldır Bakanlık'ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı, yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

ESKİ MEB BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ ÖZGÜR TÜRK KİMDİR?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lise öğreniminin ardından 1998 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimine başladı. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2005-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yaptı. Meslek yaşamına 2002 yılında bilgisayar öğretmeni olarak Ankara ili Beypazarı Lisesinde başladı.

Öğretmenlik görevinden sonra, 2004-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesinde Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü, 2014-2016 yılları arasında aynı birimde Eğitim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2016-2021 yılları arasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan TÜRK, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.