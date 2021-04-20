Özgür Güneri kimdir? Özgür Güneri kaç yaşında, biyografisi!
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Özgür Güneri kimdir? Özgür Güneri kaç yaşında, biyografisi!

Özgür Güneri kimdir? Özgür Güneri kaç yaşında, biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

BtcTurk'ün başına geçmiş ve yeni nesil finansal hizmetler konusunda birçok adım atmıştır. BtcTurk'ü CEO'su olarak çalışmaya devam eden Özgür Güneri kimdir? Özgür Güneri kaç yaşında, nereli? Özgür Güneri mesleği nedir? Özgür Güneri hayatı ve biyografisi nedir?

BtcTurk'ün başına geçmiş ve yeni nesil finansal hizmetler konusunda birçok adım atmıştır. BtcTurk'ü CEO'su olarak çalışmaya devam eden Özgür Güneri kimdir? Özgür Güneri kaç yaşında, nereli? Özgür Güneri mesleği nedir? Özgür Güneri hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGÜR GÜNERİ KİMDİR?

1972 senesinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Lise de dahil olmak üzere liseye kadar olan eğitim hayatını Gaziantep'te tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur.

1991 senesinde Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü'ne başlamıştır. London Business School'dan MBA derecesine sahip olan biridir.

Türkiye'deki farklı sektörleri ve bu sektörlere hizmet veren şirketleri finansal analist olarak inceleyen Özgür Güneri, farklı ülkelerde de görev yapmıştır. Romanya ve Mısır ülke analisti olarak çalışmış olan Güneri, Mısır/Kahire ve New York ofislerinin kuruluşunda da görev almıştır.

Özgür Güneri'nin üzerinde çalıştığı alanlardan birisi de kurumsal finansal yatırım hizmetleridir. 2018 yılı ile beraber de bu alanda daha aktif çalışma göstermeye başlamıştır. BtcTurk'ün başına geçmiş ve yeni nesil finansal hizmetler konusunda birçok adım atmıştır. BtcTurk'ü CEO'su olarak çalışmaya devam etmektedir.

BtcTurk: Türkiye'nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto para borsası olarak faaliyet göstermektedir.

BCTR Blockchain Türkiye platformunun Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta ve blockchain ekosisteminin daha ileriye gidebilmesi için aktif olarak görev almaktadır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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