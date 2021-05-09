Özgür Emre Yıldırım'ın son hali şaşırttı!
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Özgür Emre Yıldırım'ın son hali şaşırttı!

Özgür Emre Yıldırım'ın son hali şaşırttı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Özgür Emre Yıldırım, imaj değiştirdi. Yıldırım'ın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu, saç ve sakalını uzatarak hayranlarını şaşırttı. Özgür Emre Yıldırım, son halini "Rus edebiyatına giriş" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın imaj değişikliğine gitmesinin nedeni yeni bir dizi projesi olduğu öğrenildi. Son olarak '50M2' dizisinde Civan karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım performansı ile dikkat çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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