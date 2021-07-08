Özgür Demirtaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği nedir? Özgür Demirtaş'ın Youtube'da kaç abonesi var?
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Özgür Demirtaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği nedir? Özgür Demirtaş'ın Youtube'da kaç abonesi var?

Özgür Demirtaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği nedir? Özgür Demirtaş'ın Youtube'da kaç abonesi var?
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Ekonomi alanında uzman, finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber Özgür Demirtaş'ın kariyeri, hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Özgür Demirtaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Özgür Demirtaş Twitter'da trend mi oldu? Özgür Demirtaş'ın kaç abonesi var? Youtube'da kaç aboneye sahip? Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile ilgili bilgiler haberimizde...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Özgür Demirtaş Youtube kanalında faydalı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şuanda Youtube'da 1 milyon abonesi bulunan Özgür Demirtaş zaman zaman Twitter trendler listesinde yer alıyor. Peki, Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir, evli mi? Kaç yaşında, memleketi neresi?

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş (d. 12 Ağustos 1975; Ankara), Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş doğum tarihi : 12 Ağustos 1975

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kaç yaşında : 45 yaşında

Prof. Dr. Özgür Demirtaş mesleği ne : Finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar, Youtuber

Prof. Dr. Özgür Demirtaş nereli : Ankara

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN HAYATI

İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde Baruch College City University of New York'ta yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır. 31 yaşında Baruch College City University of New York'da tenür unvanını kazanmıştır. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN KARİYERİ

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği, FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN KAÇ ABONESİ VAR?

Özgür Demirtaş'ın "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" isimli bir YouTube kanalı bulunmaktadır. Kanalın Temmuz 2021 itibarıyla yaklaşık 1 milyon abonesi vardır. Kanalında an itibariyle toplam 77 video vardır.

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Özgür Demirtaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği nedir? Özgür Demirtaş'ın Youtube'da kaç abonesi var? - Haberler
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