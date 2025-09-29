Özgür Çelik mazbatasını aldı mı? 389 oyla yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti

Özgür Özel mazbatasını aldı mı? CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Mahkeme kararları ve itirazların ardından düzenlenen kongrede Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

ÖZGÜR ÇELİK MAZBATASINI NE ZAMAN ALACAK?

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin ardından Özgür Çelik, mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Çelik, 24 Eylül'de saat 15.04'te ilçe seçim kuruluna geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir buçuk saat bekledi.

Süreç boyunca yapılan incelemelerden sonra Çelik'in mazbata teslim süreci sonuçlandı. Böylece kongrede aldığı yetki resmi olarak Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından belgelendi. Çelik, mazbatasını bugün teslim aldı.

ÖZGÜR ÇELİK MAZBATASINI ALDI MI?

Kongre sürecinin ardından yaşanan tartışmalar ve mahkeme kararları, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin geleceğini belirsiz kılmıştı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin seçimleri durdurma yönünde aldığı karar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi. YSK, kongrenin devamına karar verdi.

Bu kararın ardından 24 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden başkan seçildi. Çelik, kongreden sonra Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu ve yaklaşık bir buçuk saatlik sürecin sonunda mazbatasını aldı.

ÖZGÜR ÇELİK KAÇ OYLA SEÇİLDİ?

Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde gerçekleşen olağanüstü kongrede 414 delege oy kullandı. Tek aday olarak seçimlere katılan Özgür Çelik, delegelerden büyük çoğunluğunun desteğini aldı.

Çelik, 389 oyla yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Böylece görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa dönmüş oldu.