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Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Geçtiğimiz yıl yoga ve nefes terapisti olan eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Snob Magazin) - Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği biliniyor.

Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre; Eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatı sonrası Köyceğiz'den taşınarak İstanbul'a yerleşen Özgü Namal, uzun bir aradan sonra oğlu Nefes ile Ümraniye'de görüntülendi.

Oğluyla birlikte alışverişe çıkan Namal, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Özgü Namal ile Ahmet Serdar Oral 2014 yılında evlenmişti. Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz yıl ekim ayında hayatını kaybetti. Namal'ın çocukları Nefes ve Elem Su'nun oyuncaklarının hala köy evinin bahçesinde durduğu ortaya çıkmıştı.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', 'Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı.

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

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Haber: Özgü Namal yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... - Haberler Magazin
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