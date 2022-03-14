Özgü Kaya kimdir? Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kaç yaşında? Özgü Kaya Instagram'ı, dizileri ve filmleri...

Özgü Kaya kimdir sorusunun yanıtı, magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanında uyarlanan dizide Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya kaç yaşında, nereli? Dizide peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış Rapunzel olarak tanıtılan Türkan'ı oynayan Özgü Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmekte olan Kaya, kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında çıkmıştır. Bu yılda, Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Özgü Kaya, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat vermektedir.

Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

Özgü Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:



2022 – Üç Kız Kardeş (Türkan) (TV Dizisi)

2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Emare (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sibel) (TV Dizisi)

ÖZGÜ KAYA INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Özgü Kaya, Instagram hesabını kayaozgu kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

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