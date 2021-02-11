Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)
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Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)

11.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:09
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)

AİLESİ VE SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDIMersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice katledilen Özgecan Aslan (19), ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı.

AİLESİ VE SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice katledilen Özgecan Aslan (19), ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anma törenine, Özgecan'ın annesi Songül, babası Mehmet Aslan'ın yanı sıra akrabaları, arkadaşları, sevenleri ve bazı bürokratlar katıldı.

Kızının kabri başında Yasin-i Şerif okuyan Songül Aslan, mezar taşını okşadı. Mehmet Aslan ise kızının mezar taşını öptükten sonra çiçek bıraktı.Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Aslan, Özgecan'ı yıllardır unutmayan herkese teşekkür ettiğini ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediğini söyledi. Songül Aslan ise gözyaşlarını tutamayarak, "Kızım saf ve masumdu. Sadece evine geliyordu. Özgem bunu hak etmedi" dedi.

Törenin ardından Özgecan Aslan'ın mezarına çiçekler bırakıldı.


Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)
Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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