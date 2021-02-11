Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü? Özgecan Aslan kimdir?

Özgecan Aslan, okuduğu okul Mersin'de üniversite dönüşü sırada bindiği minibüsün şoförü tarafından katledildi. Ölümünün ardından Türkiye genelinde protestolar yapıldı ve zanlısı ise hapishanede öldü. Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü? Özgecan Aslan kimdir? İşte, Özgecan Aslan hayatına dair detaylar..

Çağ Üniversitesi'nde eğitim gören Özgecan Aslan, 12 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü ve iki kişi tarafından yaşamına son verildi. Zanlılara müebbet hapis cezası verilse de katillerden Suphi Altındöken kaldığı hapishanede silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü? Özgecan Aslan kimdir?

ÖZGECAN ASLAN NE ZAMAN, NASILÖLDÜ?

11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biner. O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

Servis güzergahını değiştirdiğini anlayan Özgecan Aslan, şoförle tartıştı ve tecavüz girişiminde bulunan zanlıya biber gazı sıktı. Ancak katil Altındöken, karşı koyan Aslan'ı defalarca bıçakladı, demir çubukla dövdü. Olayı babası ve arkadaşına anlatan servis şoförü, onların da yardımıyla Özgecan'ın bedenini yakmak istediler. Bu sırada Aslan, tırnakları ile zanlının yüzünü yaraladı, katiller DNA kalıntılarından kurtulmak için ellerini kestiler. Üç kişi olay yerine döndüler ve Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdiler. Genç kızın cansız bedeni 12 Şubat 2015 günü Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu.

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde yüzde 50 bursu olarak okuyordu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.