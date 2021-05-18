Özge Yılmaz Peker kimdir? Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz Peker'in bilinmeyenleri

Sedat Peker kadar eşi Özge Peker de kamuoyunun hep ilgi odağında oldu. Avukat olan Özge Peker eşi hapiste olduğunda onu savunan isimdi. Peki, Özge Yılmaz Peker kimdir? Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz Peker'in bilinmeyenleri

Özge Peker ile Sedat Peker evliliği sıradan bir evlilik değil. Birlikteliklerinin yarısı demirparmaklıklar arasında geçmiş. Bir çok çifti yıpratacak hayat onları birbirine daha çok bağlamış.

ÖZGE YILMAZ PEKER KİMDİR?

Sedat Peker eşi Özge Peker'in ona düşkünlüğünü Silivri cezaevinde hapis yattığı bir dönemdeki anısıyla özetliyor. Kar yağınca İstanbul'da tüm yollar kapanmış ve hiçbir avukat ya da ziyaretçi Silivri'ye gidememiş.

Gardiyanlar Sedat Peker'e 'Boşuna hazırlanma bugün kimse gelemez yollar kardan kapalı' demişler. Sedat Peker ise "görüşe çıkacağını söylemiş ve gidip görüş yerinde' beklemeye başlamış. 10 dakika sonra da eşi Özge Peker görüşe gelmiş.

Sedat Peker tüm gardiyanların "eşinin geleceğinden nasıl bu kadar emin olduğunu" sormaları üzerine şu yanıtı vermiş;

-"Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum."

Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri oğlan iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha...

Peker ailesinin oğlu Boğaçhan Talha kamuoyunun gündemine Diriliş dizisi ile geldi. TRT'nin ünlü dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösterince Altan Tan bu durumu soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı.