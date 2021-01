Özge, yeni proteziyle çok sevdiği sahilde yürüdü

ANTALYA'da 13 günlükken bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın kendi imkanlarıyla yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenmeye çalışan 7 yaşındaki Özge Yıldırım'ın eskidiği için bacağını sıkan protezi yenilendi. Yeni protezleriyle ilk kez dışarı çıkan Özge, çok sevdiği Konyaaltı Sahili'nde adımlayıp, güzel bir gün geçirdi.

Kepez ilçesinde oturan Ali İhsan Yıldırım (42) ve İlknur Yıldırım (38) çiftinin 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 6 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğe iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı diz altından kesildi.

KIZINI YÜRÜTMEK İÇİN DÜZENEK YAPTIBir bacağı kesik olan Özge'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması, babası Ali İhsan Yıldırım'ın yüreğini sızlattı. Ali İhsan Yıldırım, ekonomik sorunlar nedeniyle fizik tedaviye götüremediği için yürümeyi öğrenemeyen kızına, evde 150 liraya yaptığı ve tavana taktığı bir düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştı.Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasını Demirören Haber Ajansı'nın duyurmasının ardından, küçük kıza hayırseverler el uzattı. Özge protez bacağa kavuştu. Ancak protez bacak, Özge'nin gelişimine paralel olarak her geçen yıl biraz daha bacağını sıkarak acı vermeye başladı. 2 ay öncesine kadar protezini kullanamaz hale gelen Özge'ye yeni protez alınması gerekti. Baba Ali İhsan Yıldırım, maddi gücü olmadığı için 50 bin liralık protez masrafını karşılayamadı. Yardımseverlerden destek isteyen babanın sesini sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler duydu. Özge'nin protezi İstanbul'da yenilendi.ÇOK SEVDİĞİ KONYAALTI SAHİLİ'NE KOŞTUKısıtlamalar nedeniyle evinden çıkamayan ve yeni proteziyle dışarıda yürüyemeyen Özge, bugün babası Ali İhsan Yıldırım ile birlikte çok sevdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahil bandında babasının elini tutarak yürüyüş yapan Özge, güneşli havada sahildeki çocuk parkında salıncağa binip eğlendi. Babasının yardımıyla kaydıraktan da kayan Özge, çok sevdiği sahilde de yürüdü. Protezi nedeniyle çakıllarda yürürken zaman zaman zorluk çeken Özge Yıldırım, babasının elini bırakmadı.'PROTEZİ HER YIL DEĞİŞTİRMEK LAZIM'Babasıyla birlikte denize taş atarak eğlenen Özge Yıldırım, uzun zaman sonra sahile gelmenin heyecanını yaşadığını söyledi.Ali İhsan Yıldırım ise kızıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile geldiklerini ve birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Kızının gelişimiyle birlikte protezin bacağını sıktığını ifade eden Yıldırım, "Özge büyüyor ve protez bacağını sıkarak iz yapıyor. Her yıl değişmesi lazım, maddi gücüm ne yazık ki yok. Hayırseverler sayesinde bu protezini yeniledik. Ancak yeni sene için yine değiştirmek gerekecek. Ancak buna maddi gücüm yok, işsizim. Şu süreçte elde avuçta ne varsa sattık" dedi.

Yıldırım, uzun süredir işsiz olduğunu ve çalışabileceği iş aradığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR