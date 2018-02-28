Özge Ulusoy, Kanal D'den Kovulduğu İddiasını Yalanladı
Sunuculuğunu yaptığı Magazin D programında işine son verildiği yönünde haberler çıkan Özge Ulusoy, "Boş konuşanlara inat işimin başındayım" dedi.
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Magazin D programının sunucusu Özge Ulusoy'un işine son verildiği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.
ÖZGE ULUSOY'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ
Güneş Gazetesi'nde Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı Magazin D programında aniden işine son verildiği yönünde haber yayınlanmıştı. Kendini işine adayan Özge Ulusoy'un, sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Özge Ulusoy, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.
"BOŞ KONUŞANLARA İNAT İŞİMİN BAŞINDAYIM"
Başarılı sunucu Özge Ulusoy Instagram hesabından, "Arı gibi çalışıyoruz maşallah. Şükrettikçe şükredecek şeyler artıyor... Boş konuşanlara inat işimin başındayım... Bilen de biliyor zate... Kasıtlı zarar verme amaçlı haberlere gülüp geçiyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır" mesajını yayınlayarak hakkında çıkan haberi yalanladı.
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Baya itici biri. Alan yandıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kovulsun gitsin acun yanınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunları boşver Özge sana iş çokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sesi çok itici iğrençCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SELAM ÖZGE HANIM SUNUCULUK SİZE ÇOK GÜZEL YAKIŞIYOR İYİ YAYINLAR DİLEĞİYLE SAYGILARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır