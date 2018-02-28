Özge Ulusoy, Kanal D'den Kovulduğu İddiasını Yalanladı
AFRİN HAREKATI'NDA 40. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Özge Ulusoy, Kanal D'den Kovulduğu İddiasını Yalanladı

Sunuculuğunu yaptığı Magazin D programında işine son verildiği yönünde haberler çıkan Özge Ulusoy, "Boş konuşanlara inat işimin başındayım" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Magazin D programının sunucusu Özge Ulusoy'un işine son verildiği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

ÖZGE ULUSOY'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Güneş Gazetesi'nde Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı Magazin D programında aniden işine son verildiği yönünde haber yayınlanmıştı. Kendini işine adayan Özge Ulusoy'un, sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Özge Ulusoy, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

"BOŞ KONUŞANLARA İNAT İŞİMİN BAŞINDAYIM"

Başarılı sunucu Özge Ulusoy Instagram hesabından, "Arı gibi çalışıyoruz maşallah. Şükrettikçe şükredecek şeyler artıyor... Boş konuşanlara inat işimin başındayım... Bilen de biliyor zate... Kasıtlı zarar verme amaçlı haberlere gülüp geçiyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır" mesajını yayınlayarak hakkında çıkan haberi yalanladı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.