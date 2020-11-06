Özge Özder kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

1978 doğumlu olan şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran tiyatro sahnesinde de sık sık rol alan Özge Özder kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

1978 doğumlu olan şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

ÖZGE ÖZDER KARİYERİ

İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır.

Özge Özder, 2007-2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanından uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adlı dizide başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy ile birlikte oynadı.

Özge Özder, 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Murat Han ile paylaşmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Deniz Uğur canlandırmıştır.

Özge Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR VE FİLMLER

On ikinci gece

Müziksiz evin konukları

Kes ve kaç

Matmazel Jülie'den Esinti

Gizli oturum

Oyun

Murat sade

Leonce ile Lena

Ceza Kanunu

Üç kız kardeş,

Düş oyuncakları

Baba,

Klaksonlar

Borazanlar Bırtlar

İki kişilik hırgür

Bahar noktası

Barış ormanında yarış

Cephede piknik yok ve Masal

Ulan İstanbul

Kehribar

Umutsuz Ev Kadınları

Dudaktan Kalbe

Ömre Bedel,

Başka Semtin Çocukları,

Sıfır dediğimde,

İyi ki varsın,

Sınav,

Umut Adası,

Uy başuma gelenler,

Emret Komutanım

Haziran Gecesi

İyi aile robotu,

Estağfurullah Yokuşu,

Aşkın mucizeleri,

Hayat,

Ayşe,

Çifte Bela,

Dadı,

Yeditepe İstanbul,

Sonbahar kadınları

Ferhunde Hanımlar.