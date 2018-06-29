Ünlü Oyuncu Özgü Namal Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye aldı.

KÖY HAYATINI SEVDİ

Özgü Namal ailesini alarak Muğla-Köyceğiz'in bir köyüne yerleşti. Eşi Serdar Oral ile birlikte iki katlı, mütevazı bir köy evini 10 yıllığına kiraladı. Yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de yatırım için 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldılar. Özgü Namal gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.