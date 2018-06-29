Ünlü Oyuncu Özgü Namal Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti

Ünlü Oyuncu Özgü Namal Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı.

Ünlü Oyuncu Özgü Namal Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye aldı.

KÖY HAYATINI SEVDİ

Özgü Namal ailesini alarak Muğla-Köyceğiz'in bir köyüne yerleşti. Eşi Serdar Oral ile birlikte iki katlı, mütevazı bir köy evini 10 yıllığına kiraladı. Yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de yatırım için 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldılar. Özgü Namal gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.

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