Ünlü Oyuncu Özgü Namal Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı.
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye aldı.
KÖY HAYATINI SEVDİ
Özgü Namal ailesini alarak Muğla-Köyceğiz'in bir köyüne yerleşti. Eşi Serdar Oral ile birlikte iki katlı, mütevazı bir köy evini 10 yıllığına kiraladı. Yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de yatırım için 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldılar. Özgü Namal gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.
YORUMLAR (13)
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Bende o Adı köy tadı deniz olan yerde yaşarım param olsa tabikiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun yerleştiği köy köy değil ki sahile 0 kilometre lüks ve ekstra zenginlerin yaşadığı yer.Mugla"nın bütün ilçelerin de zaten yabancılar menkul sahibi ,bir kaç kere işim gereği gitmiştim Türk yok neredeyse.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yaka paca olacakCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Özgü Namal'a mutluluklar ama ülkenin sorunu bu değil ülkemin sorunu emeklilikte yaşa takılanlar bu sorunu gündeme getirelim .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Apar topar demezlermiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır