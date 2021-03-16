Özge Borak kimdir?

Menajerimi Ara'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Özge Borak 'Ceyda' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Filmleri nelerdir? Özge Borak hayatı ve biyografisi nedir?

Menajerimi Ara'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Özge Borak 'Ceyda' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Menajerimi Ara dizisine dahil olan Özge Borak araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Peki, Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Filmleri nelerdir? Özge Borak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak (d. 14 Şubat 1982, İstanbul), Türk oyuncudur.

8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup, kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarından, eski kocası Bülent Şakrak, İDOB baletidir. 2010 yılında Bülent Şakrak ile boşanmışlardır. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.

Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçerek bir dizide rol almış, film dünyasına da katılmıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde, Leyla ile Mecnun adlı dizinin 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak oynamıştır. Ayrıca Özge Borak 2009 yılında bir Kürt filmi Roja Reş'te (Karanlık Gün)'de "Rozêrîn" karakterini canlandırmıştır.

ÖDÜLLER

16. Sadri Alışık Ödülleri - Komedi ya da müzikal en iyi yardımcı oyuncu - Eyyvah Eyvah 2 - Müjgan

FİLMOGRAFİSİ

2021- Menajerimi Ara

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Begüm) (TV Dizisi)

2016 – Dedemin Fişi (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Ayla) (Sinema Filmi)

2014-2017 – Güldür Güldür (Nezaket) (TV Programı)

2014 – Bana Adını Sor (Yasemin) (Sinema Filmi)

2014 – Eyvah Eyvah 3 (Müjgan) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Ahsen) (TV Dizisi)

2012 – Leyla İle Mecnun (Pakize) (TV Dizisi)

2011 – Bir Günah Gibi (Penan) (TV Dizisi)

2011 – Eyvah Eyvah 2 (Müjgan) (Sinema Filmi)

2010 – Eyvah Eyvah (Müjgan) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Küçük Kadınlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007-2009 – Eşref Saati (Reyhan) (TV Dizisi)

2005-2007 – Ihlamurlar Altında (Elif) (TV Dizisi)

2003—2004 – Sultan Makamı (Nazlım) (TV Dizisi)

2003 – Kara Gün (TV Filmi)