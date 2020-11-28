Özer Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kimdir? Özer Uçuran Çiller hayatı ve biyografisi?
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Özer Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kimdir? Özer Uçuran Çiller hayatı ve biyografisi?

28.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:40
Özer Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kimdir? Özer Uçuran Çiller hayatı ve biyografisi?

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Peki, Özer Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kimdir?

Evinde rahatsızlanan 83 yaşındaki Özer Çiller'e kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Özer Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kimdir? Özer Uçuran Çiller hayatı ve biyografisi?

ÖZER ÇİLLER KİMDİR?

Doğum: 21 Eylül 1937 (83 yaşında)

Eğitim: Mühendislik (Robert Kolej)

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Özer Uçuran Çiller (d. 21 Eylül 1937), Türk mühendis. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding'te CEO olarak görev yaptı. 1983 yılında kendi şirketini kuran Özer Uçuran Çiller aynı zamanda, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "First Gentleman"ı (Başbeyefendi) unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Özer Çiller, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in ve II. Beyazıt'ın 24 yıl şeyhülislamlığını yapan şeyhülislamlarından olan Zenbilli Ali Efendi'nin (Ali Cemali) torunlarındandır.[1]

Zenbilli Ali Efendi'nin şeceresine göre Özer Çiller aynı zamanda Ebu Bekir'in torunlarından olup, Mevlana'nın da soyundandır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, yanında Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi ve yine soyundan olduğu Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa vardı.

ESERLERİ

• Pencere , Yeniçağ'da Düşünce Gücü ve Holistik Sağlığa Açılan Pencere (Ciltli), Truva Yayınları, Mayıs 2005

• Mutlu ve Başarılı Olma Sanatı, İnkılâp Kitabevi, 1994

• Sırrın Sırrı, Doğan Kitap, 2008

• Yazgı, Doğan Kitap, 2010

• İnfoteizm, Doğan Kitap, 2011

• Mutlu Huzurlu Başarılı Olabilme Sanatı, Doğan Kitap 2011

• Düşüncenin Simyacılığı, Doğan Kitap, 2012

• Tanrı Parçacığının Sırrı, Doğan Kitap, 2014

• Yaşam Düşüncededir, 2014

• Tanrısal Sağlığın Sırrı, Marnet Yayıncılık, 2015

• The Secret of Divine Health,

• Evlilik Yolculuğu,2016

• Sır'rın Sırrı,2016

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