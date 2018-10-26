Zihinsel Engelli Çocuğun Okul Hayaline Servis Engeli

Gaziantep'te yaşayan zihinsel engelli İbrahim Tan'ın okuma hevesi, evi servis güzergahında bulunmadığı için yarım kaldı. Bir aydır okula gidemeyen 10 yaşındaki Halil İbrahim Tan, her gün okul hayali ile evden çıkarak sokaklarda kayboluyor. Hem Halil İbrahim hem de aile, servis sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli 10 yaşındaki Halil İbrahim Tan, kentteki Dr. Sadık Ahmet İlkokulunda özel öğrenciler için açılan sınıfta eğitim almaya ve okuma yazmayı öğrenmeye başladı. Geçen yıl eğitim ve öğretimini başarılı şekilde sürdüren Halil İbrahim Tan, bu yıl ise evinin servis güzergahında bulunmaması nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldı. Bir aydır servis problemi nedeniyle okula gidemeyen Halil İbrahim, yetkililerden yardım istedi. Halil İbrahim, "Servis beni okula götürmüyor. Ben okula gitmek istiyorum. Okumak istiyorum. Bana yardım edin" diye konuştu.

İki çocuğu ve eşi engelli olan anne Necibe Tan, görme engelli olan oğlu Kadir Tan'ın servisle okula gidebildiğini fakat diğer oğlu Halil İbrahim'in çok istemesine rağmen okula gidemediğini kaydetti.

Okul hayali ile sokaklarda kayboluyor

Halil İbrahim'in kendisi gibi engelli olan arkadaşlarından ayrı kaldığını da anlatan anne, zihinsel engelli çocuğunun her gün okula gitme hayali ile evden çıkarak kaybolduğunu kaydetti. Artık mahallede oğlunu herkesin tanıdığını ve kaybolduğunda görenlerin kendilerine haber vermesi ile bulabildiklerini anlatan Tan, "Çocuklarımdan biri zihinsel engelli, diğeri de görme engelli. Görme engelli olan servisle okula gidip geliyor. Zihinsel engelli olan çocuğum ise servis olmadığı için 1 aydır okula gidemiyor. İlk bir ay okula gitti ondan sonra almadılar. Bize servis güzergahına uymadığımız söylendi. O yüzden servis gelip çocuğu almıyor ve o da 1 aydır evde oturuyor. Evde canı sıkılıyor. Genellikle bizden habersiz bir şekilde ya dışarıda arkadaşları ile oynamak için yada okula gitmek amacıyla evden çıkıyor. Zihinsel engelli olduğu için yolu bulamıyor ve sokakta kayboluyor. Oğlumu artık herkes biliyor mahallede. Kaybolduğunda ya bize haber veriyorlar, almaya gidiyoruz. ya da eve kadar getiriyorlar" dedi.

"Bu yükü kaldıramıyorum"

Hem ev işleri ile hem de engelli çocukları ve eşinin ihtiyaçları ile uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Necibe Tan, tüm yaşadıklarına rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Tan, "İki çocuğum ve eşim engelli. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum ama yetmiyor. Yani ben bu yükü kaldıramıyorum. Hem eşimle hem çocuklarımla hem de ev işleriyle ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

3 engelli bireyin bulunduğu aile yardım bekliyor

Çocuğun servis masrafını devletin karşıladığı belirten anne Necibe Tan, iki çocuğunun ve eşinin engelli olması nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını kaydetti. Kirada oturduklarını söyleyen Necibe Tan, "Çocuğumun birinin yüzde 90 oranında görme engeli, diğerinin ise yüzde 50 oranında zihinsel engeli olduğuna yönelik raporu var. Eşim de bedensel engelli. Eşim engeline rağmen çalışıyor, geçimimizi sağlamaya çalışıyor. Ama her ay 550 TL kira veriyoruz. Çocuklarımızın normal ihtiyaçları var, okul ihtiyaçları oluyor. Evimiz akıyor, kışın sürekli su basıyor. Doğru düzgün ısınamıyoruz. Devletin kömür yardımı olsa bile yeterli olmuyor. Zaten doğru düzgün eşyamız yok, hazır olanlar da kışın mahvoluyor. Evde fareler kol geziyor. Yardımseverlerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Doğuştan engelli baba Memik Tan da çok zor durumda olduklarını söyleyerek, engeline rağmen eşine ve çocuklarına bakmaya çalıştığını kaydetti. Memik Tan, "Ben kendim de engelliyim. Bu şekilde zar zor çalışıyorum. Yani zor geçiniyoruz. Evim kira, iki tane engelli çocuğum var, onların okulları, ihtiyaçları var. Servis imkanı sağlayamadığım için zihinsel engelli çocuğum okula gidemiyor. Ben ilgililerden, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP