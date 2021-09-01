Özel yurtlarda kalan öğrencilerden aşı belgesi, HES kodu, PCR testi istenecek
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Özel yurtlarda kalan öğrencilerden aşı belgesi, HES kodu, PCR testi istenecek

Özel yurtlarda kalan öğrencilerden aşı belgesi, HES kodu, PCR testi istenecek
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

TÜYİSEN (Tüm Yurt İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Ahmet Baydar, özel yurtların faaliyet gösterdiği illerde bulunan üniversitelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldıkları ve uygulamaya koydukları hususlarda aşı belgesi, HES kodu, PCR testi vb.

TÜYİSEN (Tüm Yurt İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Ahmet Baydar, özel yurtların faaliyet gösterdiği illerde bulunan üniversitelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldıkları ve uygulamaya koydukları hususlarda aşı belgesi, HES kodu, PCR testi vb.) uygulamalarının aynısı o ilde konaklama hizmeti veren özel yurtlar tarafından da uygulanacağını bildirdi.

Baydar yaptığı yazılı açıklamada, aşılama kampanyalarıyla gelinen noktada ülke genelinde üniversitelerin 2021–2022 eğitim ve öğretim döneminde, örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlayacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, özel öğrenci yurtlarının harekete geçtiğini belirten Baydar, yurtların konaklama hizmeti alacak öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmeleri için tedbirler kapsamında gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmaya başladıklarını ifade ederek açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yayınlanan genelge ve talimatnamelerde uygulanması istenilen kıstaslar öncelikle yerine getirecekler. Yurtlarda çalışan personelin iki doz aşılarının tamamlattırılması, maske mesafe hijyen ve ortamların havalandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda personele sürekli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmesi yapılacak. Yurtlarda bulunan fiziki ortamların belli aralıklara dezenfekte edilerek kullanımı sağlanacak.

Özel yurtların faaliyet gösterdiği illerde bulunan üniversitelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldıkları ve uygulamaya koydukları hususlar (aşı belgesi, HES kodu, PCR testi vb.) uygulamalarının aynısı o ilde konaklama hizmeti veren özel yurtlar tarafından da aynen uygulanacak.

Yurt genelinde panolarda uyulması gereken kurallarla ilgili uyarıcı levhalara, yazılara ve çıkartmalara yer verilecek. Yurt girişlerinde, ortak kullanım alanlarının girişlerinde, sürekli olarak kullanıma hazır, el ve ortam dezenfektanları bulundurulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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