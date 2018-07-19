Yeni Nesil Spor Aletleri Eğitmene İş Bırakmıyor

Türkiye'de sadece Bursa'daki bir merkezde bulunan yeni nesil spor aletleri, adeta eğitmen görevini üstlenerek sporcuyu geliştiriyor.

Türkiye'de 5 spor salonu bulunan Euphoria'nın Bursa'daki merkezinde bulunan makineler göz kamaştırıyor. Salonda bulunan makinelere bağlı olan ekranlardan QR kodu ile telefon bağlantısı yapılırken, sporcunun tüm spor öz geçmişi ortaya çıkıyor. Her aletin kendi rehberi ekranda aletin nasıl hareket ettirileceği konusunda bilgi verirken, sporcu çalışırken hata yaparsa makine otomatik olarak alarm vererek sporcunun hareketi doğru yapmasını sağlıyor. Yaptığı yanlışlar ve spor süreleri sporcunun kendi biyografisine kayıt ediliyor. Sporcu ertesi gün antrenman yapmak istediği zaman makine onun yediği yemeğe göre ya da hafta boyunca yaptığı spora göre çalışma süresi belirliyor. Makinenin belirlediği sürenin dışına çıkılmıyor. Bu sayede sporcu dengeli spor yaparak ideal vücuda sahip oluyor.

Euphoria Genel Müdürü Önsel Aydın, "Bu yeni sistemde spor nasıl yapılır nasıl hareketler nasıl yapılır sorusuna cevap veren bir sistemdir. Düşünün ki bir kişi spora geldiğinde genelde başında eğitmen olmadığı sürece hareket ve performansta yüzde 50'nin üzerine çıkacak şekilde verim alamıyor. Ama bizde bulunan ekipmanlar hareketin doğru yapılıp yapılmadığına kadar özellikle ağırlıklarda oturuşlarda duruş bozukluklarında hepsinde inanılmaz bir teknolojiye sahibiz. Kişi hareketi doğru yapıp yapmadığını burada görebiliyor" ifadelerini kullandı.

Spor eğitmeni Hüseyin Bollu ise şunları kaydetti:

"Üyelerimiz makineye oturduktan sonra hareketi nasıl yapacağını, nerelerden tutacağını, ağırlığın nasıl ayarlanacağını ve nasıl çalışacağına dair yanlış yapılmaması için ekranda bulunan programı takip ediyorlar. Makinelerde üye hareketi yaparken ekranda bulunan top hareket haline geçiyor. Labirentte bulunan top olabildiğince doğru ilerlediğinde yeşil renkte oluyor. Eğer üyemiz yanlış yapıyorsa gösterilen rengi burada bulunan topun rengi kırmızıya dönüşüyor ve spor yapan kişi yanlış yaptığını görüp pozisyonunu, hızını ve ağırlığını düzelterek doğru yapmaya çalışıyor. Bu durumda eğitmenlerimize çok da gerek kalmıyor." - BURSA