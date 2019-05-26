(Özel) Virajı alamayıp bariyerlere girdi, yaralı halde yürürken yola yığıldı

Zeytinburnu sahil yolunda seyir halinde olan motosikletli, virajı alamayınca bariyerlere çarparak yere savruldu. Yaralı halde ayağa kalkan ancak yere yığılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda seyir halinde olan 34 CAY 596 plakalı motosikletin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere girdi. Motosikleti yere ve kendisi bariyerlere savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü bir süre sonra bariyerlerden kurtularak yürümeye başladı.

Yaralandığını fark edince yere yığıldı

Ancak bacağından aldığı yarayı fark eden sürücü, daha fazla ayakta duramayarak yere yığıldı. Yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerime bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Yalçın M.'nin kask kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası çevredeki görgü tanıkları ise kazayı anlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA