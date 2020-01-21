(Özel) Tarihi şehir Ahlat'ta ziyaretçi yoğunluğu

21.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:25

Açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlar ise ayrı bir güzelliğe büründü. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan tarihi ilçede, kış mevsiminde kar yağışı ve soğuğa rağmen ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler, hamamlar, mağara evler, Harabeşehir ve Bayındır Köprüsü, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.



Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Ahlat'ta, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerle doğa ve manzara fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geliyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere tarihi mekanları fotoğraflayan fotoğrafçılar, Ahlat'a hayran kalıyor.



Kayseri'den gelerek Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanların kış güzelliğini gezen ve fotoğraflayan fotoğrafçı ve gezginler, gördükleri manzaralara hayran kaldıklarını belirttiler. Kayseri Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal, dernek üyesi arkadaşlarıyla birlikte tarihi şehir olan Ahlat'ın kış güzelliğini görmek ve fotoğraflamak için 900 kilometre yol kat ettiklerini söyledi. Kartal, "Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyeleriyle birlikte Kayseri'den Ahlat'a ilk defa geliyoruz. Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı bizi çok duygulandırdı. Bu mezarlık bizim ecdadımızın neler çektiğinin bir işaretidir. Anadolu topraklarının tamamen bize ait olduğunun bir göstergesidir. Bundan dolayı hem burada duygusal anlar yaşadık hem de ecdadı düşündükçe ne kadar köklü bir tarihimizin olduğuna çok sevindik. Bembeyaz örtüsüyle mezar taşları sanki kefen giymiş şehitler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu bizi aynı zamanda duygulandırıyor. Tarihimizin köklerine inmemize de neden oluyor. Buraların gelip görmesini herkese tavsiye ederiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA