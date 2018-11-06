Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere hitaben, "Kendinizi tanıyın özelliklerinizi belirleyin ve bilin. Özel sektöre mi kamuya mı aitsiniz, buna karar verin. Kariyerlerine önem veren gençlerimizin kendilerine bir tek hedef belirleyip ona göre hareket etmesi önemli." dedi.

Baş, Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) işbirliğiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Burak Cantürk Anfisi'nde verdiği "Muhasebe denetim mesleği geçmişi, bugünü, geleceği ve kariyer planlaması" konulu konferansta, öğrencilere kariyerleri için önerilerde bulundu.

Baş, şöyle konuştu:

"Kendinizi tanıyın özelliklerinizi belirleyin ve bilin. Özel sektöre mi kamuya mı aitsiniz, buna karar verin. Kariyerlerine önem veren gençlerimizin kendilerine bir tek hedef belirleyip ona göre hareket etmesi önemli. Öğrencilerden girişimcilik ruhu olanlar özel sektörü, mesleki kariyer düşünenler ise kamuyu tercih etmelidir. Sayıştay'ı düşünen öğrencilerimiz de olabilir. Sıradan sınavlara hazırlananların yanında sorgulayıcı, meraklı adaylar arıyoruz. Bunun sebebi de Sayıştayın yaptığı işin önemidir."

Vali Ersin Yazıcı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlik başlarken Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir'e İstiklal Marşı'nın orijinal Arapça yazılmış tablosunun da arasında bulunduğu bazı hediyeler veren Baş, normalde bu hediyeleşmelerin program sonlarında yapıldığını ancak kendisinin tam tersini uygulayıp soru cevap kısmına daha fazla zaman bıraktığını kaydetti.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Özellikle bu hediyelerden İstiklal Marşı panosu çok önemli. Osmanlıca farklı bir dil gibi anlatılıyor. Eski Türkçe demek daha doğru oldu. Çünkü marşımızın orijinali budur, böyle yazılıp okunduğunda manası daha sağlam daha derin oluyor. Herkesin bildiği 1453 harf sayısı da orijinal haliyle sayılınca yerini buluyor. İstiklal Marşı'nda bulunan şifreleri interneti kullanarak bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.