Özel Sektör Çalışanlarına Bilinçli Tüketim Eğitimi

Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluş ile özel sektör çalışanlarına bilinçli tüketim konusunda eğitim veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Destek ve Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilinçli Tüketici, Bilinçli Toplum' çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde çalışanlara eğitim programları düzenliyor. Son olarak bir otel personeline verilen eğitimlerde, otel çalışanlarına alış veriş, tüketicinin korunması, tüketiciye tanınan yasal haklar, karar süreci, mal alımında dikkat edilmesi gerekenler, alışveriş öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları ve yapmamaları gerekenler ile tüketici olarak kendilerine düşen görev ve sorumluluklar anlatıldı.

Yaklaşık olarak 100 personelin katıldığı eğitime personellere,ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgili olduğu anlatıldı. Hakların arandıkça haksızlıkların azalacağına değinen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy, "Tüketiciler, öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas oluşturan yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Hepimizin bildiği gibi, ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlansın, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün değildir. Günlük yaşamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir.Yasaların bizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda tutmalıyız" dedi.

Türkiye ekonomisi ile ilgili de konuşan Aksoy, "Türk ekonomisinin uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü, akılcı hareket eden, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan, aşırı duygusallığa dayalı karar vermekten çekinen, eğitimli ve bilinçli tüketicilerin piyasada mevcut olan mal ve hizmetleri kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve fiyat kriterlerine göre değerlendirerek alışveriş etmeleri ile büyüyecektir. Kalitenin ve rekabet gücünün sağlanması, üretici-tüketici işbirliği, bu işbirliği ise her iki tarafın bilinç düzeyinin yükseltilmesinden geçmektedir. Ticari hayatın ve sanayinin dinamizmini ve teknolojik kapasitesini arttırmaya çalışırken, aynı zamanda tüketicilerin ve üreticilerin çıkarlarını da korumaya yönelik çabalarımızı gerek yeni yasal düzenlemelerle gerekse eğitim, tanıtım, bilinçlendirme faaliyetleri gibi diğer çalışmalarla devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Divan Otel'de düzenlenen eğitim toplantısına, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Destek ve Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü Personelleri, Divan Otel Genel Müdürü Mühlüm Şen, Ön Büro Müdürü M. Ali Erzin ile otel çalışanları katıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA