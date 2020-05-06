Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
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Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler

Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
06.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:19

Pendik'te bir apartmanın çatı katında boynundan iple asılarak öldürülmüş halde bulunan karga, vatandaşları ayağa kaldırdı. Üzücü görüntüye hem apartman sakinleri hem de sosyal medyadan görenler büyük tepki gösterdi.

Pendik'te görenleri dehşete düşüren bir görüntü kaydedildi. Bir apartmanın çatı katında boynundan iple asılarak öldürülmüş halde bulunan karga, görenlerin yüreğini sızlattı. Olay yerine itfaiye çağrılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İPLE ASILMIŞ KARGA BULUNDU

Dehşete düşüren görüntü Pendik'te kaydedildi. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde boş bir apartmanın çatı katında iple asılı halde ve öldürülmüş bir karga bulundu. Durumu gören karşı apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Karganın asıldığı binanın yan tarafındaki apartmana giren ekipler, çatı katına çıkarak kargayı aşağı indirdi. Olayı gören vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak tepkilerini gösterdi.

"AKILALMAZ BİR DURUM"

İtfaiye erleri ile birlikte kargayı kurtaran Erdoğan Orhan isimli bir vatandaş, "Biz sabah evimizin penceresinden baktığımızda komşularımızla birlikte böyle bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum bir vahşet, akılalmaz bir durum. Bu bir kuş, köpek ya da hayvan, sonuçta can. Bunun olması mümkün değil. Bu duruma göz yuman insanlar nasıl insanlar akıl alacak gibi değil. Başka bir durum karşısında insanlar tepki gösterebiliyorlar ama böyle bir durumda neden sessiz kalıp vakit ayırmıyorlar bu durum çok utanç verici bir şey." dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kargayı iple asan kişiler ise henüz tespit edilemedi. Karganın boynundan iple asılarak öldürüldüğünü sosyal medyada görenler duruma büyük tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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