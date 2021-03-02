Özel okullar açılıyor mu? Özel okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak?

Özel okullar ne zaman açılacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Yüz yüze eğitimin kademeli olarak açıldığı 2 Mart'ta özel okullar açılacak mı? Peki, üniversiteler, özel okullar, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılıyor? Bahar döneminde hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitimle ilgili YÖK, MEB açıklamaları!

Özel okullar ne zaman açılacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Yüz yüze eğitimin kademeli olarak açıldığı 2 Mart'ta özel okullar açılacak mı? Peki, üniversiteler, özel okullar, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılıyor? Bahar döneminde hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitimle ilgili YÖK, MEB açıklamaları! Özel okullar açılıyor mu? Özel okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 2 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrenciler de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

OKULLAR AÇILIYOR MU? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okulların açılacağı tarih ile ilgili bir detayı paylaştı;İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı; "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ- 2 MART

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu açıklamayı yaptı;"Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

KABİNE TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI!

Erdoğan, Kabine Toplantısından çıkan kararları bildirdi. Buna göre; okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

OKULLAR TAM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararı ardından, okulların nasıl açılacağını, hangi sınıfların yüz yüze eğitim alacağını sosyal medyadan duyurdu. Buna göre; düşük ve orta riskli illerde okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlkokullar 2 gün okullarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda eğitim. 12. sınıflar haftada 16 - 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır.

Yüksek ve çok yüksek illerde ise; okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. 12. sınıflar haftada 16 - 24 saat planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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