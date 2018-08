Mardin'de İşkence Gören At Tedavi İçin İstanbul'a Gönderildi

Mardin'de işkence gören yaşlı at başkasının atını rahatsız ettiği iddiası ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve rehabilitasyon merkezine getirildi. İlk müdahalesi yapılan at detaylı tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Gözünde ödem oluşan ve vücudunda kırbaç izleri olduğu tahmin edilen, yarık yaraları olan at aktif halde binlerce hayvanın tedavi edildiği rehabilitasyon merkezi hekimleri, veteriner teknikerleri ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Ögdür tarafından koruma ve bakıma alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı at 2 günlük beslenme bakım ve sevginin ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının destekleri ile gözünde oluşan ödem tedavisi için Yük Hayvanları Koruma Derneği tarafından kurulan bakım merkezine gönderildi. Mardin rehabilitasyon merkezine bırakılan atın yaralarına müdahalenin ardından 2 gün boyunca karnı doyuruldu ve saçları taranarak sevgiyle insanlardan korkmaması sağlandı. İşkence gören at ve farklı bir rahatsızlığı olan midilli, Büyükşehir Belediyesi tarafından masrafları karşılanarak İstanbul'da Hayvan Sever ve Yük Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Okan Oflaz'a teslim edilmek üzere gönderildi.

"Vicdan ve merhamet herkeste olmalı"

İşkence gören at hakkında İhlas Haber Ajansına (İHA) muhabirine bilgi veren HAYTAP İl Temsilcisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi idari yöneticisi Veysel Ögdür, atın başkasının atını rahatsız ettiği için rehabilitasyon merkezine getirildiğini söyledi. Ögdür, "Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın merhamet sevgisi ve desteği ile Mardin'de bir çok ölüme terk edilen hayvan tedavi görüyor. Tedavisi burada gerçekleştirilemeyen atları İstanbul'a sevk ediyoruz. Bu atımız bize iki gün önce getirildi. Kendi atlarını rahatsız ettikleri için teslim ettiler. Zaten gelir gelmez yüzündeki o yaraları görünce hemen teslim aldık. Hocamızla muayenesinde gözünde problem olduğunu ve genel durumu da kötü olduğu için yıkama ve beslenme tedavisine başladık. Genel bir güzelleştirdik onu, saçlarını falan taradık, sevgi verdik, merhametle yaklaştık güvenini sağladık, daha sonra bizimle yürümeye başladı zaten" dedi.

"Sevgi aşıladık"

Yaptıkları müdahalelerle atın kendini biraz toparladığını söyleyen Ögdür, "Buradaki bütün arkadaşlarımız sürekli yanına gidip geliyor. Yoğun bir ilgi var üzerinde. Biz sosyal medyada paylaştığımız zaman Okan Oflaz gördü. Yük hayvanlarını koruma derneği başkanı, onu zaten hemen sahiplendi. Önce zaten tedavisi yapılacak ondan sonra da kendi çiftliği var oraya gidecek, orada sevgiyle merhametle daha iç içe, eziyet görmeden ömür boyu bir yasam sürecek. Çünkü bütün belirtiler eziyet üzerine. Birilerinin atlarını rahatsız ettiği için bizim kapımızın önüne getirildi. Yarası beresi onun umurunda değil, sadece atını rahatsız ettiği için getirdiler" diye konuştu.

"Çok eziyet görmüş"

Yaptıkları incelemeler sonrasında atın yaşlı olmasından dolayı sahibi tarafından terk edildiğini düşündüklerini belirten Ögdür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Zaten yüzündeki ve gözünün üstünde oluşan yara ödemi var. Sürekli orada akıntısı oluyor. Sokakta kaldığı süre boyunca sürekli eziyet görmüş, yemek yiyememiş çok zayıf geldi, geldiği gün zaten bir el arabası yemek yedi. Gözünün üstündeki kısım bizi üzdü, yüzü gözü kan içinde geldi bize, hemen aldık onu böyle güzel bir bakıma soktuk. Hiçbir şey yapmıyorlarsa eziyet etmesinler. Müdahalede bulunmasınlar yani yardıma muhtaç sonuçta. Görüyorlar hayvanı bir yemek bir su versinler, zor bir şey değil, insan isteyince neler yapıyor. Tüm vatandaşlara hayvanlara karşı duyarlı ve merhametli olmaları çağrısında bulunuyorum."

Rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam midilli ve işkence gören at, özel hayvan rehabilitasyon merkezi tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile araçla İstanbul'a gönderildi. - MARDİN