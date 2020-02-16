(Özel) Kızı sevgisine karşılık vermeyen şahıs tarafından bıçaklanan acılı baba İHA'ya konuştu

16.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:34

Denizli'de aşkına karşılık vermediği şahıs tarafından evinin önünde 25 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kızın babası İHA'ya konuştu. Baba Ayhan Kıras, "Kızım sevgisine karşılık vermediği için ölümden döndü" dedi.



Olay, geçtiğimiz 14 Şubat'ta Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Gülden Kıras iş yerine gece vardiyasına gitmek için geç saatlerde evinin önünde servis beklediği sırada kendisini karşılıksız olarak seven Zeki Ö.'nün (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşi tarafından çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın 25 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınan Kıras, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Kıras'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, kaçan Zeki Ö. ise Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Apartman kapısının girişinde pusu kurmuş"



Yaşanan olayın ardından kızının yaşadığı dehşeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan acılı baba Ayhan Kıras, kızına karşılıksız sevgi besleyen ve bunu takıntı haline getiren Zeki Ö.'den kurtulmak için kızının evi ve çalıştığı iş yerini değiştirdiğini ancak başaramadığını ifade etti. Kıras, "Olay gecesi 11.30'da kızım gece 12-8 gece vardiyasındaydı. Apartman kapısının girişinde pusu kurmuş çocuk. 25 yerinden bıçaklama. Öbür kız kardeşi gelmese merdivenden aşağıya iniyor, demir kapının sesini duyunca kız kardeşi indiğinde daha bıçaklıyormuş yani. Ondan sonra koştura koştura kaçıyor, çöp bidonuna da bıçağı atıyor. Kızımı eski iş yerinden tanıyor, iş yerini değiştirdik ama olmadı. Evi de değiştirdik yine olmadı. Kızıma takıntılı, kızım sevgisine karşılık vermediği için ölümden döndü" diye konuştu.



Olayın ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Gülden Kıras'ın yaklaşık 15 gün daha hastanede kalacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA