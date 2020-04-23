(Özel) Karantinada Fikrimin İnce Gülü'nü kemanla çalarak moral buldular Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe'de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşları, müzik ile moral buldu.

Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe'de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşları, müzik ile moral buldu. Vatandaşlardan birinin kemanla Fikrimin İnce Gülü eserini çalarak kendisine ve diğer vatandaşlara moral vermesi renkli anlara sahne oldu.

Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile yurda getirilen Türk vatandaşları, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalmak üzere Maltepe'deki bir yurda yerleştirilmişti. Karantinadaki vatandaşlar, müzik ile moral buluyorlar. Vatandaşlardan biri, kaldığı odanın kapısına çıkarak keman ile Fikrimin İnce Gülü eserini çaldı. Karantina sürelerini yurtta dolduran vatandaşlar, müzik ziyafeti ile moral depoladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA