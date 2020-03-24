(Özel) Jandarma ekipleri yaşlılar için semt pazarına gidiyor, eczaneden ilaçlarını alıyor Koaceli'nde korona virüs nedeni ile evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlar için semt pazarına gidiyor, sağlık merkezinde refakatçi oluyor, eczaneden ilaçlarını satın alıyor.

Koaceli'nde korona virüs nedeni ile evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlar için semt pazarına gidiyor, sağlık merkezinde refakatçi oluyor, eczaneden ilaçlarını satın alıyor.

Korona virüs nedeni ile 65 üstü vatandaşların evden çıkmalarının kısıtlanması sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Jandarma ekipleri, kırsal alanda görev bölgelerinde, 112 Acil Yardım hattı ve mahalle muhtarlarına gelen talep doğrultusunda yaşlı vatandaşların hastaneye götürülmesi, eczaneden ilaçlarının temin edilmesi, pazar ve market alışverişleri gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Ekipler, kısa sürede talep doğrultusunda vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaşlı kadını sağlık merkezine götürüp, eczaneden ilaçlarını aldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akpınar ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Ceylan, evden çıkma yasağı nedeni ile gerekli kontrollerini yaptırmak için Aile Sağlık Merkezi'ne kendisini götürmeleri için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre sonra Ayşe Ceylan'ın evine giden ekipler, yaşlı kadını Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Ekipler, Ayşe Ceylan'ın yapılan sağlık kontrollerinin ardından eczaneye giderek ilaçlarını satın aldı. Ayşe Ceylan, daha sonra kendisini evine bırakan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kızımla beraber yaşıyorum. Astım, şeker gibi kronik hastalıklarım var. Grip olmadan önce koruyucu bir aşı vurulmak istedim. Onları yaptırdım, şu anda bir hastalığım yok. Dün yasağa uymadım. Ama bugün evimden çıkmadım. Bundan sonra yasağa uyacağım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim, onlar benim yavrularım. Ben 74 yaşındayım, 29 yaşında eşimi kaybettim. Onlar bana yardımcı oluyorlar" dedi.

Evinden çıkamayan yaşlı adamın yardımına jandarma koştu

İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan İsmail Dinç isimli vatandaş, Pazar alışverişi yapamadığı için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşın talebi üzerine evine giden ekipler, alınacak ürünlerin listesini ve para aldı. Daha sonra yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan İzmit ilçesine giden ekipler, semt pazarını dolaşarak yaşlı vatandaşın istediği ürünleri satın aldılar. Ekipler daha sonra satın aldıkları ürünleri Dinç'in evine götürerek, para üstü ile birlikte kendisine teslim ettiler. Ürünleri alan Dinç, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA