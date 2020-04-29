(Özel) İş adamından örnek davranış
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(Özel) İş adamından örnek davranış

Korona virüs ile mücadele döneminde iş adamı Dikran Masis, örnek bir davranışa imza attı.

(Özel) İş adamından örnek davranış
29.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38

Korona virüs ile mücadele döneminde iş adamı Dikran Masis, örnek bir davranışa imza attı. Salgın nedeniyle Türkiye'deki bin 447 kiracısından kira almayan Masis, iş yeri sahiplerine de çağrıda bulunarak, "Ben bunu kahraman olmak için yapmadım. Ticaretin gereği buydu yaptık. Ben diğer iş adamları dostlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Benim felsefemde batan geminin lüks kamarası olmaz" dedi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid -19) nedeniyle bir çok iş yeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. 70 yaşındaki iş adamı Dikran Masis de korona virüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen Türkiye'deki bin 447 kiracısından salgınla mücadele sürecinde kira almıyor. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te iş yerleri bulunan Masis, kira ücretinin yanı sıra elektrik ve su faturalarını da almıyor. Salgın öncesi aldığı kira ücretini de geri iade edecek olan Masis, tüm mülk sahiplerine de kira ücreti almamaları konunda çağrıda bulundu.

"Ben bunu kahraman olmak için yapmadım ki"

Ticaretin gereğini yaptığını ifade eden iş adamı Dikran Masis, "Ben bunu kahraman olmak için yapmadım ki. Ticaretin gereği buydu, yaptık. Normali almamak. Bu iş yeri kapalı olduğu zaman biz nasıl kira alacağız. Manen de yanlış, etik olarak da yanlış. Artı akıllıca bir harekette değil. Ben 15 senede toplamışım bütün kiracıları bütün eleklerden geçmiş her ay kirasını ödemiş. Benim bunları mantıken kazanmam lazımdı. Bu ticaretin bir gereği. Ben şövalyelikte yapmıyorum, iyi kalpli olmamdan dolayı da yapmıyorum. Kiracılarımın batmış bir versiyonun bana bir faydası yok. Lütfen herkes bunu bu şekilde düşünsün. Bu süreç zarfında iyi ülke kötü ülke iyi devlet kötü devlet iyi şirket kötü şirket iyi yönetici kötü yöneticiyi göreceğiz. İki yönü var bu krizin biri sağlığımız biride ekonomik yönümüz. Fazla yara almamız lazım. Her işin manevi bir standardı vardır. Bu süreçte bu insanları kazanmamız lazım" diye konuştu.

"Bu bir süreç krizi iyi yönetmemiz lazım"

70 yıllık hayatında öğrendiği tek şeyin iki tarafın da gülmesi gerektiği olduğunu söyleyen Masis, "Ayın 24'ünde anket yaptık. Tüm çarşılardan kapatalım geldi. 24 Mart'ta kapattık. Önce anket yaptık sonra kapattık. Bakın devlet bize kapatın demedi. Biz esnafa sorduk onlarda kapatalım dedi. Bir an önce alışveriş merkezlerini açalım diye duyuyorum. Açalım da ne yapalım herkesi hasta mı yapalım. Şu işler bir dursun bir piyasa açılsın. Bu çarşıları açmak kira başladı demek. Ben bir an önce kira alayım diye bu bin 400'e yakın kişinin sağlığı ile mi oynayayım. Bu bir süreç krizi iyi yönetmemiz lazım. Bu süreçte test ediliyoruz. Başarısız yönetilen şirketler batacak başarı yöneticiler gelecek o şirketleri satın alacak. Benim bu 70 yıllık hayatımda benim öğrendiğim iki tarafta gülecek. Sen ağlıyorsun ben gülüyorum, yürümez böyle bir iş" ifadelerini kullandı.

"Benim felsefemde batan geminin lüks kamarası olmaz"

Korona virüs başlamadan önce aldığı kira ücretini de geri iade edeceğini belirten Masis, "Kiracından şikayetçi misin iste kardeşim. Bizim millet ne iyiliği ne de kötülüğü unutmaz. Sen bu kadar sıkışık bir döneminde bu adamı sıkboğaz edipte öde kardeşim dediğin anda ilk fırsatta bu adam gidecek. O yüzden idare edin. Her şeyi devletten beklersen devlet bunun altından kalkamaz ki. Devlet bizlere yeterince sırt çıktı. Çok iyi yönetiliyoruz. Kapalı olduğumuz müddetçe almayacağım. Biz mart ayının kirasını komple almıştık onunda bir kısmını iade edeceğiz. Ben diğer iş adamları dostlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Benim felsefemde batan geminin lüks kamarası olmaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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