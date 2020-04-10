(Özel) Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara korona virüs önlemi
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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi, Kocaeli, Darıca, Güncel

(Özel) Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara korona virüs önlemi

New York'ta bulunan hayvanat bahçesinde bir kaplanda yeni tip korona virüs tespit edilmesinin ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlar için özel önlemler alındı.

10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:11
(Özel) Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara korona virüs önlemi

New York'ta bulunan hayvanat bahçesinde bir kaplanda yeni tip korona virüs tespit edilmesinin ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlar için özel önlemler alındı.

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli kaplanda yeni tip korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan hayvanların bakımı özel önlemlerle gerçekleştirilmeye başlandı. Sadece bakıcıların kontrol edilerek alındığı parkta bulunan 2 bin 500 hayvanın bakımı özel önlemler altında gerçekleştiriliyor.

"Herhangi bir emareye rastlanmadı"

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdürü Can Bodur yaptığı açıklamada, "Kaplanla ilgili biz de duyar duymaz gerekli yerlerle görüştük. Biz Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği-Akvaryumlar Birliği üyesiyiz. Oradaki danışmanlarımızla görüştük. Biz henüz içerideki hayvanlarımızda herhangi bir emareye rastlamadık. Dolayısıyla bir test yapma ihtiyacı henüz vuku bulmadı. Orayla görüştüğümüz kadarıyla tabi virüs yeni, her gün yeni bir şey öğreniliyor. Ancak şu anda bir risk olmadığı düşünüldü. Bütün yırtıcı kedilerimizde özel önlemlerle bakıcı çalışanlarımız çalışıyor. Onlar zaten birinci günden itibaren azami dikkatle çalışmaya başladılar. Bizim mesleğimizde sadece kendimizin, yakın çevremizin değil aynı zamanda bize muhtaç bulunan buradaki 2 bin 500 canlının sorumluluğu da var. Biz iki kat dikkat ediyoruz. Çünkü bu canlıların bize ihtiyacı var. Dolayısıyla henüz testlik bir durum yok ama gündemi takip ediyoruz" dedi.

"Bazıları daha huzurlu, bazıları şaşkın"

13 Mart tarihinde ziyarete kapatılan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşanan sessizliğin hayvanlar üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren Genel Müdür Can Bodur, "Tabi bazıları daha huzurlu, bazıları şaşkın. Bazılarının insanlara ihtiyacı oluyor. Şempanzeler sosyal türlerdir. Onların zaman ve günlerini geçirdikleri şeylerin başında ziyaretçileriyle girdikleri iletişim vardır. Her tür için bu özel süreç farklı bir durum teşkil ediyor. Şempanzeler için biz sıkılmasınlar diye biz ekstra zenginleştirmeler yapıyoruz. Onların oyalanabileceği düzenekler kuruyoruz. Genel olarak canlılarımızın keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

"Evlat edinerek destek olabilirler"

Özel bir kuruluş olan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı için ziyaretçi gelirlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Bodur, yaşanan süreçte ziyarete kapalı oldukları için insanların 'Evlat edinme' projesi ile destek olabileceklerini söyledi. Bodur, "Bu süreçte yavrularımız oldu. Bir tane saz kedisi yavrumuz oldu. Enderleşmekte olan bir türdür. Parkımızda bu nüfusun artması bizim için önemli. Halka kuyruklu lemurumuz doğum yaptı. Ama bunlar bu parkın boş olmasıyla bağlantılı değil. Bunlar doğal sürecinde olan şeyler. İş dünyasında birçok sektörde hayat durdu. Ancak biz çalışmaya devam ediyoruz. 2 bin 500 hayvan bizden bakım bekliyor. Burada fedakarca çalışan bir ekip var. Onların duyduğu her evlat edinme haberi onlara ve bizlere moral kaynağı oluyor. Dolayısıyla destekleri bekleriz" ifadelerini kullandı.

"İçeride ciddi bir disiplin var"

Hayvanat bahçesinin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Bodur, "İdari çalışanlarımız evden çalışıyor. Hayvan bakımı ekibimiz ve bir idari amirimiz burada oluyor. Özellikle Avrupa'da birçok park kapalı oldukları süreçte devam eden inşaatları tamamlama yöntemine gittiler. Biz onu seçmedik. Bizim de yarı kalan projemiz var. Ancak buraya ekstradan 20 kişilik bir inşaat personeli sokup riski büyütmek istemedik. Biz tamamen hayvanların bakımına odaklı bir süreç geçirmek istiyoruz. Yedekli personelle çalışıyoruz. İçeri de ciddi bir disiplin var. Maske ve eldivenler kullanılıyor. Parkın her yerinde el dezenfektanları mevcut. Çalışmaya başlamadan önce ve bitirdikten sonra dezenfekte ediliyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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