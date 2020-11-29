Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı

Türkiye'de son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından açıklamalarda bulunan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece 500 boş yatağın kaldığını öne sürdü.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat Op. Dr. Reşat Bahat, Türkiye'de son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yatak sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YOĞUN BAKIMLARDA 500 BOŞ YATAĞIMIZ KALDI"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Hastanelerde az yer kaldı, son 500 yoğun bakım yatağımız var." ifadelerini kullanan Bahat, "İnsanlar sorumlu davranıp tedbirlere uyarsa, yoğun bakımda yer kalmaması gibi bir problemle karşılaşmayız. Bunu konuşurken başka hastalıkların olmadığını düşünüyoruz ama diyelim ki grip salgını başladı, işte o zaman özellikle yoğun bakım yatakları gripten dolayı da dolmaya başlarsa, asıl o zaman sorun olur." şeklinde konuştu.

Op. Dr. Reşat Bahat

"YENİ ALANLARI DA YOĞUN BAKIM İÇİN KULLANIN"

Bahat, Sağlık Bakanlığı'ndan "Bitmemiş yoğun bakım alanlarınız varsa bitirin, yeni alanları da yoğun bakım için kullanın" talimatının geldiğini belirtti.