Özel hastanede aşı ücretli mi? Korona (covid) aşısı ücreti alınıyor mu? Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama!

Özel hastanede aşı ücretli mi? konusu son dönemde araştırılmakta. Aşı olmayan vatandaşların sinema, tiyatro, konser gibietkinliklerin yanı sıra otobüs, uçak, tren gibi yolculuklar ve yüz yüze eğitimde PCR zorunluluğu getirilmesinin ardından aşılamaya ilgi arttı. Vatandaşlar aşılama ile ilgili araştırmalarında internette "Özel hastanede aşı ücretli mi? Korona (covid) aşısı ücreti alınıyor mu?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

COVID-19 AŞILARI NEREDE UYGULANIYOR?



COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen aşılama hizmeti sunulan kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince sağlık kuruluşu dışında oluşturulan aşı istasyonlarında ve mobil ekiplerce yerinde aşılama hizmeti verilmektedir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılmaktadır.

KORONA AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.

ÖZEL HASTANEDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle ister özel, ister devlet hastanesinde aşı olmak isteyen vatandaşlar korona aşılarına herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem